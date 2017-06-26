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Духи на $100 тыс. изъяли таможенники у минского ИП
27.06.2017 18:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн – Sputnik. Сотрудники Минской региональной таможни пресекли попытку ввоза в Беларусь партии духов без декларирования товара, сообщили Sputnik во вторник в таможне.
© Фото: Брестская таможня
Парфюмированная вода известных брендов перемещалась в республику в железнодорожном контейнере из ОАЭ, в качестве получателя значился минский индивидуальный предприниматель.
"При таможенном досмотре было обнаружено около 3 тысяч единиц незаявленной парфюмированной воды – таким образом субъект хозяйствования пытался сэкономить на таможенных платежах более 55 тысяч рублей", – сказали в таможне.
Там также сообщили, что весь товар, стоимость которого составила более 200 тысяч рублей, был изъят.
В отношении предпринимателя был начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП (недекларирование товаров), соответствующие материалы направлены в суд.
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Предприниматель пытался сэкономить на таможенных платежах более 55 тысяч рублей.
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