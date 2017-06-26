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ГАИ рассказала о резонансном ДТП с танком в Минске

27.06.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Столичная Госавтоинспекция выясняет причины ДТП с танком Т-72, которое произошло в Минске в минувшие выходные, заявил во вторник старший инспектор по особым поручениям ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.

ГАИ рассказала о резонансном ДТП с танком в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария с участием боевой машины произошла в минувшую субботу — танк в ходе следования к месту репетиции парада ко Дню Независимости вошел в неуправляемый занос в районе станции метро "Московская", после чего вылетел с проезжей части и врезался сначала в бетонный столб, а затем в дерево.

По словам представителя ГАИ, ДТП было оформлено инспекторами, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Также обстоятельства аварии выясняет и Минобороны — накануне ведомство сообщило о том, что боевая машина была технически исправна. Министерство отметило одной из причин вылета танка с дороги последствиями плохой погоды.

Также в Минобороны добавили, что механик-водитель, управлявший танком, не находится на гауптвахте, а экипаж Т-72 не будет участвовать в самом параде 3 июля.

Резонансная авария вызвала жаркую дискуссию в студии радио Sputnik — политики Татьяна Короткевич и Олег Гайдукевч рассуждали о том, стоит ли вообще проводить военные парады в белорусской столице.

 
Теги: Минск
 
 
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В оформлении аварии на проспекте Независимости принимали участие сотрудники Госавтоинспекции.

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