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ГАИ рассказала о резонансном ДТП с танком в Минске
27.06.2017 18:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Столичная Госавтоинспекция выясняет причины ДТП с танком Т-72, которое произошло в Минске в минувшие выходные, заявил во вторник старший инспектор по особым поручениям ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Корниевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария с участием боевой машины
По словам представителя ГАИ, ДТП было оформлено инспекторами, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Также обстоятельства аварии выясняет и Минобороны — накануне ведомство сообщило о том, что боевая машина была технически исправна. Министерство отметило одной из причин вылета танка с дороги последствиями плохой погоды.
Также в Минобороны добавили, что механик-водитель, управлявший танком,
Резонансная авария
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В оформлении аварии на проспекте Независимости принимали участие сотрудники Госавтоинспекции.
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