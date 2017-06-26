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Подростка в Березе едва не убило током на рыбалке – ребенок в реанимации
27.06.2017 19:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн – Sputnik. Подросток получил тяжелые травмы во время рыбалки в Березе – 15-летний мальчик задел удочкой провода на железнодорожном мосту, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
© Sputnik Игорь Онучин
Инцидент в райцентре произошел накануне около 20:50 на мосту через реку Ясельда.
"По предварительной версии, он задел удилищем линию электропередачи", – сказала Дранькова.
Она также уточнила, что скорую ребенку вызвали очевидцы ЧП, мальчик с ожогами и травмами головы был помещен в реанимационное отделение Березовской центральной районной больницы. Известно, что несовершеннолетний воспитывается в многодетной семье, которая является благополучной.
В настоящее время Березовский райотдел СК проводит по данному факту проверку.
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Пострадавший мальчик был доставлен в Березовскую ЦРБ – у него диагностированы ожоги и травмы головы.
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