Дело кардеров-гастролеров: пострадали более 600 белорусов

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Более 600 граждан Беларуси стали жертвами иностранной группы кардеров-гастролеров, сообщила Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

СК завершил расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении четырех иностранцев – все они обвиняются в копировании данных с банковских карт граждан и последующем снятии с них денег.

"Обвиняемые в конце июля 2016 года установили в центре Минска на одном из банкоматов комплект устройств, позволявший получать полную информацию о держателях карт", – сказала Гончарова.

По ее словам, затем злоумышленники делали дубликаты карточек и снимали с них средства. Всего следователи выявили более 600 потерпевших, у которых было украдено более 155 тысяч долларов США.

Гончарова уточнила, что данные кардеры, возможно, причастны к аналогичным хищениям в ряде других стран, в том числе Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России, Туркменистане и Саудовской Аравии. Сейчас эта информация проверяется, направлены запросы об оказании правовой помощи.

Сейчас двум участникам группы предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 349, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 и ст. 352 Уголовного кодекса Беларуси, еще двое – объявлены в розыск. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.