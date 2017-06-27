МИНСК, 28 июн — Sputnik. Трое рыбаков перевернулись на лодке на Вилейском водохранилище, сообщили Sputnik в среду в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне днем — спасателям поступило сообщение о перевернувшийся лодке и группе рыбаков, которые не могли добраться до берега самостоятельно.

"Один мужчина выбрался на берег самостоятельно. Двух других рыбаков извлекли из воды и доставили на берег на катере работники ОСВОД", — рассказали в МЧС.

Там добавили, что пострадавшие были осмотрены медиками и в госпитализации не нуждались.

Спасатели отметили, что в таких случаях необходимо стараться ухватиться за борт лодки и пытаться привлечь внимание находящихся на берегу и пытаться буксировать судно к берегу. Также в МЧС напомнили о необходимости одевать спасательный жилет при плавании на лодке.