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Трое рыбаков перевернулись на лодке на Вилейском водохранилище

28.06.2017 10:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Трое рыбаков перевернулись на лодке на Вилейском водохранилище, сообщили Sputnik в среду в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне днем — спасателям поступило сообщение о перевернувшийся лодке и группе рыбаков, которые не могли добраться до берега самостоятельно.

"Один мужчина выбрался на берег самостоятельно. Двух других рыбаков извлекли из воды и доставили на берег на катере работники ОСВОД", — рассказали в МЧС.

Там добавили, что пострадавшие были осмотрены медиками и в госпитализации не нуждались.

Спасатели отметили, что в таких случаях необходимо стараться ухватиться за борт лодки и пытаться привлечь внимание находящихся на берегу и пытаться буксировать судно к берегу. Также в МЧС напомнили о необходимости одевать спасательный жилет при плавании на лодке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Один из них выплыл сам, двух других спасли подоспевшие на катере ОСВОДовцы, пострадавшии в госпитализации не нуждались.

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