В Толочине сгорел заводской склад, а в деревне под Витебском - овощехранилище

На территории консервного завода в Толочине 27 июня сгорел склад, а в деревне Октябрьская под Витебском — овощехранилище, сообщает МЧС.

Пожар в неэксплуатируемом складском помещении арочного типа на территории завода в Толочине произошел утром 27 июня. Огонь уничтожил постройку.

В полдень во вторник горело кирпичное 1-этажное здание овощехранилища в деревне Октябрьская Витебского района. В нем сгорела кровля.

В обоих случаях причину пожара устанавливают.