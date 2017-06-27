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В Толочине сгорел заводской склад, а в деревне под Витебском - овощехранилище
На территории консервного завода в Толочине 27 июня сгорел склад, а в деревне Октябрьская под Витебском — овощехранилище,
Пожар в неэксплуатируемом складском помещении арочного типа на территории завода в Толочине произошел утром 27 июня. Огонь уничтожил постройку.
В полдень во вторник горело кирпичное 1-этажное здание овощехранилища в деревне Октябрьская Витебского района. В нем сгорела кровля.
В обоих случаях причину пожара устанавливают.
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В обоих случаях причину пожара устанавливают.
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Архив (ЧП)
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