ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Вилейском районе спасли двух перевернувшихся на лодке рыбаков

28.06.2017 10:47 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Днем 27 июня спасателям поступил звонок о перевернувшейся лодке с тремя рыбаками на Вилейском водохранилище. Мужчины не могли выбраться на берег самостоятельно. Подробности сообщает Минское областное управление МЧС.


Оказалось, лодка перевернулась в 200 метрах от берега. К моменту приезда группы спасения один из рыбаков выбрался на берег сам. Остальных двух из воды вытащили на катере сотрудники ОСВОД.

Пострадавших осмотрели медики, в госпитализации не нуждаются.


В подобных ситуациях спасатели рекомендуют ухватится за леерное ограждение или борта лодки, чтобы оставаться на поверхности. Нужно привлекать к себе внимание окружающих для оказания помощи. И каждый раз не забывать надеть спасательный жилет.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один рыбак до приезда спасательной группы смог выбраться на берег сам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар произошел на консервном заводе в Толочине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика