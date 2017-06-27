В Вилейском районе спасли двух перевернувшихся на лодке рыбаков

Днем 27 июня спасателям поступил звонок о перевернувшейся лодке с тремя рыбаками на Вилейском водохранилище. Мужчины не могли выбраться на берег самостоятельно. Подробности сообщает Минское областное управление МЧС.





Оказалось, лодка перевернулась в 200 метрах от берега. К моменту приезда группы спасения один из рыбаков выбрался на берег сам. Остальных двух из воды вытащили на катере сотрудники ОСВОД.

Пострадавших осмотрели медики, в госпитализации не нуждаются.





В подобных ситуациях спасатели рекомендуют ухватится за леерное ограждение или борта лодки, чтобы оставаться на поверхности. Нужно привлекать к себе внимание окружающих для оказания помощи. И каждый раз не забывать надеть спасательный жилет.