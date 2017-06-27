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Полицейский вертолет обстрелял в Венесуэле здание МВД и суда

28.06.2017 10:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. Группа представителей силовых структур в Венесуэле потребовала отставки президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщили в эфире государственного телевидения страны.

Полицейский вертолет обстрелял в Венесуэле здание МВД и суда
© Sputnik Владимир Песня
Мадуро хочет изменить конституцию Венесуэлы

Инцидент произошел в столице страны — сотрудники спецслужб во главе с офицером полиции захватили вертолет, пролетели над городом с плакатом, призывающим к отставке Мадуро, а затем обстреляли здание МВД и верховного суда. Также сообщается о том, что атаковавшие применили гранаты.

"По МВД было сделано порядка 15 выстрелов, когда на террасе проходил прием по случаю национального дня журналиста", — сказал в эфире ТВ глава Минсвязи Венесуэлы Эрнесто Вильегас.

Он отметил, что во время инцидента на террасе находились около 80 человек.

Министр рассказал, что вертолет был угнан с военно-воздушной базы, а похитивший его офицер Оскар Перес подозревается в связях с ЦРУ. Власти страны уже назвали произошедшее террористической атакой, ее участники пока не найдены, к поискам подключен спецназ.

 
Теги: Минск
 
 
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Организатора нападения власти уже обвинили в сотрудничестве с ЦРУ, однако он и его товарищи скрылись и пока не найдены.

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