В Жодино 5-летний ребенок упал из окна с четвертого этажа общежития

Пятилетний ребенок упал с четвертого этажа общежития на проспекте Мира в Жодино. Оказалось, он остался дома один и ночью отправился искать маму. Об этом сообщает издание zhodino-online .

25 июня, в 3.20 ночи, в милицию поступило сообщение о том, что на улице плачет ребенок. На место выехали правоохранители и скорая помощь.

— В тот момент 25-летняя мама дома отсутствовала. Папы тоже не было рядом, так как родители совместно не проживают, — прокомментировал случай начальник ИДН Дмитрий Краковский.

Ребенок находится в больнице с многочисленными переломами. Состояние его стабильно тяжелое.

Оказалось, ребенок ночью проснулся и стал звать маму. Не получив ответа, стал искать ее, открыл форточку и шагнул. Такова предварительная версия.

Причину случившегося будут устанавливать правоохранители. Кстати, семья не числилась в социально опасном положении. В данный момент проводится проверка.