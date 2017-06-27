Ребенок, разыскивая мать ночью в квартире, выпал с 4-го этажа в Жодино

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Пятилетний ребенок получил травмы и был госпитализирован в результате падения с четвертого этажа в Жодино, сообщил в среду портал " Жодино Онлайн ".

По информации портала, инцидент произошел ночью в воскресенье 25 июня в общежитии, расположенном на проспекте Мира. В милицию о случившемся сообщили местные жители, заявившие, что на улице слышен плач ребенка – на место прибыли сотрудники милиции и бригада скорой.

"В тот момент 25-летняя мама дома отсутствовала. Папы тоже не было, так как родители совместно не проживают", – цитирует ресурс слова начальника ИДН Жодинского ГОВД Дмитрия Краковского.

По данным представителя милиции, по предварительной версии, ребенок проснулся ночью и стал звать мать, а затем начал искать ее в квартире и выпал из форточки.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагического происшествия, по факту проводится проверка. Пострадавший несовершеннолетний сейчас находится в больнице, у него многочисленные переломы, медики оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.