Мужчину, забравшего в обменнике лишние $1 тыс., ищут в Гомеле

МИНСК, 28 июн — Sputnik. В Гомеле разыскивают мужчину, который в начале июня, воспользовавшись ошибкой кассира банка при обмене валюты, забрал из кассы лишнюю крупную сумму денег, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

Там пояснили, что инцидент произошел 5 июня, а также предоставили данные с видеокамеры, зафиксировавшей предположительного недобросовестного клиента банка.

"ОВД администрации Центрального района города Гомеля устанавливает личность неизвестного мужчины, который 5 июня, находясь в помещении одного из банковских учреждений, при обмене 1450 долларов, воспользовавшись ошибкой кассира, получил и присвоил лишние 1862 белорусских рубля (около 1 тысячи долларов по курсу Нацбанка на эту дату — Sputnik)", — сообщили в УВД.

Правоохранители отметили, что на вид разыскиваемому мужчине 30-36 лет, у него славянская внешность, рост 170-173 см., среднее телосложение и светлые короткие волосы с рыжеватым или светло-русым оттенком, на лбу залысины. Был одет в синие джинсовые брюки, черные туфли и черную майку, при себе имел небольшую сумку для ношения на плече.



© Фото: УВД Гомельского облисполкома Разыскиваемый в обменнике

Это не первый инцидент, когда в результате ошибки кассира клиенты забирали из банка лишние деньги. Один из последних громких случаев произошел в апреле в Минске. Тогда при обмене долларов на белорусские рубли кассир выдала клиенту на две тысячи рублей больше положенной суммы, недостачу обнаружили спустя несколько часов.