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Мужчину, забравшего в обменнике лишние $1 тыс., ищут в Гомеле

28.06.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн — Sputnik. В Гомеле разыскивают мужчину, который в начале июня, воспользовавшись ошибкой кассира банка при обмене валюты, забрал из кассы лишнюю крупную сумму денег, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

Мужчину, забравшего в обменнике лишние тыс., ищут в Гомеле
© YouTube / UVDMINOBL
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Там пояснили, что инцидент произошел 5 июня, а также предоставили данные с видеокамеры, зафиксировавшей предположительного недобросовестного клиента банка.

"ОВД администрации Центрального района города Гомеля устанавливает личность неизвестного мужчины, который 5 июня, находясь в помещении одного из банковских учреждений, при обмене 1450 долларов, воспользовавшись ошибкой кассира, получил и присвоил лишние 1862 белорусских рубля (около 1 тысячи долларов по курсу Нацбанка на эту дату — Sputnik)", — сообщили в УВД.

Правоохранители отметили, что на вид разыскиваемому мужчине 30-36 лет, у него славянская внешность, рост 170-173 см., среднее телосложение и светлые короткие волосы с рыжеватым или светло-русым оттенком, на лбу залысины. Был одет в синие джинсовые брюки, черные туфли и черную майку, при себе имел небольшую сумку для ношения на плече.

Мужчину, забравшего в обменнике лишние тыс., ищут в Гомеле
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
Разыскиваемый в обменнике

Это не первый инцидент, когда в результате ошибки кассира клиенты забирали из банка лишние деньги. Один из последних громких случаев произошел в апреле в Минске. Тогда при обмене долларов на белорусские рубли кассир выдала клиенту на две тысячи рублей больше положенной суммы, недостачу обнаружили спустя несколько часов.

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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Инцидент произошел в начале месяца в одном из банков областного центра из-за ошибки кассира, выдавшего при обмене валюты лишнюю сумму в белорусских рублях.

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