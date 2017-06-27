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Приговор за нападения на таксистов в Минске: 13 лет с конфискацией

28.06.2017 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Минским городским судом постановлен приговор по уголовному делу о нападении на столичных таксистов, сообщили Sputnik в среду в суде.

Приговор за нападения на таксистов в Минске: 13 лет с конфискацией
© Flickr/ Leonid Mamchenkov
ГУВД рассказало, кто нападал на таксистов в Минске

Оглашение приговора 28-летнему минчанину, который обвиняется в совершении ряда дерзких нападений, был оглашен в среду. 

За совершение разбойного нападения с корыстной целью мужчина был притворен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его также признали виновным в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, и на основании ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества. 

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний обвиняемый окончательно получил 13 лет с конфискацией, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. 

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин признан виновным по ряду статей уголовного кодекса Беларуси, в том числе в покушении на убийство таксиста.

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