Приговор за нападения на таксистов в Минске: 13 лет с конфискацией

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Минским городским судом постановлен приговор по уголовному делу о нападении на столичных таксистов, сообщили Sputnik в среду в суде.

Оглашение приговора 28-летнему минчанину, который обвиняется в совершении ряда дерзких нападений, был оглашен в среду.

За совершение разбойного нападения с корыстной целью мужчина был притворен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его также признали виновным в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, и на основании ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса назначили наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с конфискацией всего имущества.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний обвиняемый окончательно получил 13 лет с конфискацией, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.