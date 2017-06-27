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Сын, убивший мать в Солигорске из-за 130 рублей, признан невменяемым

28.06.2017 13:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Мужчина, который подозревается в убийстве в Солигорске собственной матери из-за 130 рублей, признан невменяемым, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сын, убивший мать в Солигорске из-за 130 рублей, признан невменяемым
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
СК о жестоком убийстве в Солигорске: сын зарезал мать из-за денег

Трагедия в районном центре произошла 4 марта текущего года: 49-летнюю женщину начали искать коллеги, так как она не пришла на работу и не брала телефон. Когда правоохранители вскрыли ее квартиру, обнаружили тело женщины с множественными ножевыми ранениями. Под подозрение попал сын погибшей, его оперативно разыскали и задержали в Минске.

"В ходе следствия проведены экспертные исследования, в том числе комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой молодой человек признан невменяемым", – сказала Белоног.

Она также уточнила, что мужчина, уроженец Полоцка, страдает психическим расстройством. 

Материалы дела направлены в суд для применения в отношении задержанного мер лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением.

Как ранее сообщал Sputnik, 28-летний подозреваемый нигде не работал и состоял на учете за употребление наркотиков. Мать он убил ножом в ссоре, которая произошла из-за денег – молодой человек взял из кошелька женщины 90 рублей и банковскую карту, с которой снял еще 40 рублей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Экспертиза подозреваемого показала, что в момент совершения преступления он страдал от психического расстройства.

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