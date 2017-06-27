Россиянин задержан за хищение сейфа с деньгами из офиса в Минске

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Правоохранители задержали 48-летнего гражданина России, похитившего сейф и крупную сумму денежных средств из минского офиса, сообщили в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Офис, в котором произошло ограбление, расположен в одном из бизнес-центров на улице К. Цеткин.

Как выяснилось, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений на территории России. В бизнес-центре он выбрал офис, который находится на девятом этаже, и проник в него, повредив замок.

"В помещении офиса мужчина взломал два крупногабаритных сейфа и похитил их содержимое — 11.020 долларов США и более 34 тысяч рублей", — рассказали в ГУВД.

Еще один небольшой сейф он сбросил вниз через окно, после чего забрал его, скрываясь с места преступления. В похищенном сейфе находились 200 рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205 ("Кража") Уголовного кодекса Беларуси. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет лишения свободы, отметили в ГУВД.