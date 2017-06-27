МИНСК, 28 июн – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении одного из должностных лиц спортивный комплекс "Центральный стадион" в Молодечно, где обнаружился несуществующий работник, регулярно получавший заработную плату, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Уборщик "трудился" на стадионе с 2013-го по 2017-й год, при этом для данной должности был установлен ненормируемый рабочий день и отсутствовал фиксированный объем работ.

"Двое уборщиков исправно являлись на работу, выполняли свои функции, а о существовании третьего коллеги даже не знали", – сказали в УВД.

По информации милиции, при этом на банковскую карту фиктивного уборщика ежемесячно начислялась зарплата, которую снимал подозреваемый, – всего около 13 тысяч рублей.

В отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), в настоящее время сотрудники милиции проводят расследование.