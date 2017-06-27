Фура на трассе М2 протаранила Ford c 5-летним ребенком в салоне

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Два человека были доставлены в минскую городскую клиническую больницу скорой помощи для оказания помощи после ДТП на автотрассе М2, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома Лобовое ДТП в Дятловском районе: погиб студент, два человека в больнице

Авария произошла в среду в 11:20 на 15-м километре автодороги Минск – Национальный аэропорт.

"Водитель, управляя фурой Scania, совершил наезд на стоящий автомобиль Ford Fiesta, который остановился для объезда препятствия", – сказала Сильченко.

По ее словам, в легковушке кроме водителя и двух пассажиров ехал 5-летний ребенок, который находился в автокресле, был пристегнут ремнем безопасности и поэтому не пострадал.

После аварии пассажиры Ford были доставлены для осмотра в минскую городскую клиническую больницу скорой помощи.