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Фура на трассе М2 протаранила Ford c 5-летним ребенком в салоне

28.06.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Два человека были доставлены в минскую городскую клиническую больницу скорой помощи для оказания помощи после ДТП на автотрассе М2, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.

Фура на трассе М2 протаранила Ford c 5-летним ребенком в салоне
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Авария произошла в среду в 11:20 на 15-м километре автодороги Минск – Национальный аэропорт.

"Водитель, управляя фурой Scania, совершил наезд на стоящий автомобиль Ford Fiesta, который остановился для объезда препятствия", – сказала Сильченко.

По ее словам, в легковушке кроме водителя и двух пассажиров ехал 5-летний ребенок, который находился в автокресле, был пристегнут ремнем безопасности и поэтому не пострадал.

После аварии пассажиры Ford были доставлены для осмотра в минскую городскую клиническую больницу скорой помощи.

 
Теги: Минск
 
 
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Малолетний пассажир легкового автомобиля находился в детском кресле, был пристегнут и поэтому не пострадал.

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