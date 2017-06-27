Белорусы продавали топливные брикеты в Литву и потеряли 900 тысяч евро

ГРОДНО, 27 июн — Sputnik. Белорусские торфобрикетные предприятия потеряли более 900 тысяч евро валютной выручки. Это показала проверка Комитета госконтроля, который выяснял, как идет реализация топливных брикетов за пределы Беларуси.



© Sputnik Дмитрий Коробейников Наказание за ряд экономических преступлений могут смягчить в Беларуси

Деятельность государственного производственного объединения "Белтопгаз" проверяли работники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области и КГК Республики Беларусь. Они выяснили, что в мае 2012 года должностные лица ГПО "Белтопгаз" открыли в Литве фирму Belfuel, с помощью которой хотели повысить эффективность экспортных продаж. Учредителями литовского предприятия выступили "Белтопгаз" и Лидский торфобрикетный завод.

Правда, через год спрос на брикеты снизился, и у литовской фирмы появились проблемы с продажами белорусской продукции.

"Несмотря на данные обстоятельства, заместитель гендиректора ГПО "Белтопгаз", который фактически руководил работой литовского предприятия, вопреки интересам службы, в целях выполнения любой ценой показателей по экспорту, поручал отгружать продукцию. Он достоверно знал, что склады литовской фирмы загружены, что топливные брикеты будут храниться в ненадлежащих условиях", — сообщил Sputnik заместитель начальника управления по идеологической и кадровой работе управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Александр Трояновский.

Брикеты лежали под открытым небом, потеряли свои товарные характеристики и были проданы по бросовым ценам. В результате белорусские торфобрикетные предприятия потеряли более 900 тысяч евро валютной выручки.

Проверка показала, что заместитель гендиректора придумал схему, как покрыть убытки литовской фирмы. Лидский торфобрикетный завод поставлял топочный мазут на белорусские предприятия, 80% от полученного дохода, или более 1,5 миллионов деноминированных белорусских рублей (примерно 750 тысяч евро), были отправлены в литовскому Belfuel. По документам числилось, что Belfuel оказывала маркетинговые услуги по данным сделкам, а в действительности нет.

В отношении заместителя генерального директора ГПО "Белтопгаз" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса РБ (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.