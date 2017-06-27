|
Более 50 тыс. пачек сигарет нашли в вагоне Беларуськалия в порту Клайпеды
28.06.2017 16:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Литвы обнаружили в железнодорожном вагоне с удобрениями, принадлежащем белорусскому ОАО "Беларуськалий", более 50 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы в среду.
© Фото: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
Грузовой поезд следовал в порт Клайпеды для разгрузки удобрений, которые предназначались для поставки в Венесуэлу. Контрабанду удалось обнаружить благодаря поступившей полиции оперативной информации.
"После проверки вагонов Беларуськалия оказалось, что в один из них загружена большая партия табака в коробах, упакованных в полиэтиленовую пленку", – говорится в сообщении службы.
Вместе с удобрениями в вагоне в Литву из Беларуси приехало 100 коробов сигарет Fest с белорусскими акцизными марками, всего почти 50 тысяч пачек общей стоимостью более 124 тысяч евро.
По мнению литовской полиции, контрабанда предназначалась для литовского рынка, а извлечь сигареты из вагона злоумышленники должны были по пути в Клайпеду.
По факту незаконного перемещения через границу подакцизных товаров было начато предварительное следствие.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с удобрениями в вагоне в Литву из Беларуси приехало 100 коробов сигарет Fest с белорусскими акцизными марками, всего почти 50 тысяч пачек общей стоимостью более...
|
Архив (ЧП)
Комментарии