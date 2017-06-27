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Более 50 тыс. пачек сигарет нашли в вагоне Беларуськалия в порту Клайпеды

28.06.2017 16:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Литвы обнаружили в железнодорожном вагоне с удобрениями, принадлежащем белорусскому ОАО "Беларуськалий", более 50 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы в среду.

Более 50 тыс. пачек сигарет нашли в вагоне Беларуськалия в порту Клайпеды
© Фото: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku
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Грузовой поезд следовал в порт Клайпеды для разгрузки удобрений, которые предназначались для поставки в Венесуэлу. Контрабанду удалось обнаружить благодаря поступившей полиции оперативной информации. 

"После проверки вагонов Беларуськалия оказалось, что в один из них загружена большая партия табака в коробах, упакованных в полиэтиленовую пленку", – говорится в сообщении службы.

Вместе с удобрениями в вагоне в Литву из Беларуси приехало 100 коробов сигарет Fest с белорусскими акцизными марками, всего почти 50 тысяч пачек общей стоимостью более 124 тысяч евро.

По мнению литовской полиции, контрабанда предназначалась для литовского рынка, а извлечь сигареты из вагона злоумышленники должны были по пути в Клайпеду.

По факту незаконного перемещения через границу подакцизных товаров было начато предварительное следствие. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с удобрениями в вагоне в Литву из Беларуси приехало 100 коробов сигарет Fest с белорусскими акцизными марками, всего почти 50 тысяч пачек общей стоимостью более...

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