Белоруску на краденом Range Rover задержали в Бобровниках

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Гражданка Беларуси была задержана на польско-белорусской границе пограничниками в связи с тем, что ехала на внедорожнике, находившемся в международном розыске по линии Интерпола, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.

Автомобиль Range Rover Evoque остановили сотрудники пограничной службы в пункте пропуска "Бобровники" в понедельник 26 июня.

"После проверки транспортного средства оказалось, что машина числится в базе данных Интерпола, как угнанная на территории России", – говорится в сообщении.

По информации польских пограничников, за рулем Range Rover, стоимость которого оценивается в 32 тысячи долларов США, находилась 43-летняя гражданка Беларуси.

Сотрудники пограничной службы после проведения необходимых процедур передали белоруску и автомобиль местной полиции.