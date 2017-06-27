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Белоруску на краденом Range Rover задержали в Бобровниках

28.06.2017 17:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Гражданка Беларуси была задержана на польско-белорусской границе пограничниками в связи с тем, что ехала на внедорожнике, находившемся в международном розыске по линии Интерпола, говорится в сообщении Подляшского департамента пограничной службы.

Белоруску на краденом Range Rover задержали в Бобровниках
CC BY-SA 2.0 / Dion Hinchcliffe / Paraplane pilot over the Oslo Opera House
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Автомобиль Range Rover Evoque остановили сотрудники пограничной службы в пункте пропуска "Бобровники" в понедельник 26 июня.

"После проверки транспортного средства оказалось, что машина числится в базе данных Интерпола, как угнанная на территории России", – говорится в сообщении.

По информации польских пограничников, за рулем Range Rover, стоимость которого оценивается в 32 тысячи долларов США, находилась 43-летняя гражданка Беларуси.

Сотрудники пограничной службы после проведения необходимых процедур передали белоруску и автомобиль местной полиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники пограничной службы после проведения необходимых процедур передали белоруску и автомобиль местной полиции.

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