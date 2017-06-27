МИНСК, 28 июн — Sputnik. Грузовой автомобиль МАЗ повредил газопровод на территории ОАО "Красносельскстройматериалы", произошла утечка газа, сообщили Sputnik в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в среду, 28 июня: около 12:00 спасателям поступило сообщение о ЧП на территории предприятия в городском поселке Красносельский. Подразделения МЧС оперативно прибыли на место происшествия.

"Выяснилось, что в результате ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ-5516, двигавшегося через проходную завода с поднятым кузовом, произошло повреждение газовой трубы диаметром 219 мм и двух рядом проложенных неэксплуатируемых труб диаметром 150 мм", — сообщили в УМЧС.

По информации спасателей, в результате аварии произошла утечка газа. "Специалисты ПУ "Волковыскгаз" перекрыли его подачу в трубопровод", — добавили в областном УМЧС.

ЧП повлияло на работу мини ТЭЦ, питающей горячей водой и электроснабжением один из восьми филиалов предприятия. Кроме того, без горячей воды остались более 6,7 тысяч человек, проживающих в жилом секторе Красносельского.

"Также элементами неэксплуатируемых трубопроводов повреждены три частных легковых автомобиля, находившихся на стоянке за территорией завода", — продолжили спасатели.

Собеседники агентства рассказали, что на месте происшествия работала комиссия по ЧС в составе специалистов предприятия. Проводятся ремонтно-восстановительные работы.