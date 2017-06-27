В Бресте рабочий упал с высоты 9,5 метров. Мужчина в тяжелом состоянии в реанимации

Брестские следователи устанавливают обстоятельства травмирования кровельщика, который упал с высоты 3-го этажа при выполнении монтажных работ, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.



Фото: УСК по Брестской области

Несчастный случай произошел 27 июня около 14.30. 56-летний мужчина занимался ремонтом балконов здания на улице Гоголя в Бресте.

Во время работ он находился на площадке металлических строительных лесов, расположенной на уровне третьего этажа здания, то есть на высоте около 9,5 метров.

В результате падения рабочий получил многочисленные повреждения. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию областной больницы.

Проверку по факту травмирования проводит межрайонный отдел Следственного комитета.