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В Бресте рабочий упал с высоты 9,5 метров. Мужчина в тяжелом состоянии в реанимации

28.06.2017 18:03 — ЧП | Tut.by  
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Брестские следователи устанавливают обстоятельства травмирования кровельщика, который упал с высоты 3-го этажа при выполнении монтажных работ, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.


Фото: УСК по Брестской области

Несчастный случай произошел 27 июня около 14.30. 56-летний мужчина занимался ремонтом балконов здания на улице Гоголя в Бресте.

Во время работ он находился на площадке металлических строительных лесов, расположенной на уровне третьего этажа здания, то есть на высоте около 9,5 метров.

В результате падения рабочий получил многочисленные повреждения. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию областной больницы.

Проверку по факту травмирования проводит межрайонный отдел Следственного комитета.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина выполнял кровельные работы на высоте третьего этажа.

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