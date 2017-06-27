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В Бресте рабочий упал с высоты 9,5 метров. Мужчина в тяжелом состоянии в реанимации
Брестские следователи устанавливают обстоятельства травмирования кровельщика, который упал с высоты 3-го этажа при выполнении монтажных работ, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.
Несчастный случай произошел 27 июня около 14.30. 56-летний мужчина занимался ремонтом балконов здания на улице Гоголя в Бресте.
Во время работ он находился на площадке металлических строительных лесов, расположенной на уровне третьего этажа здания, то есть на высоте около 9,5 метров.
В результате падения рабочий получил многочисленные повреждения. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию областной больницы.
Проверку по факту травмирования проводит межрайонный отдел Следственного комитета.
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Мужчина выполнял кровельные работы на высоте третьего этажа.
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Архив (ЧП)
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