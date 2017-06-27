Житель Гродно изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в подвале

МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно местного жителя, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили Sputnik в среду в Департаменте охраны Министерства внутренних дел Беларуси.

Инцидент в областном центре произошел 26 июня в подвале одного из жилых домов.

"Группой задержания Ленинского отдела охраны задержан мужчина, который в подвале дома и по месту своего жительства изнасиловал несовершеннолетнюю 2002 года рождения", – сказали в департаменте.

По информации милиции, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование) – санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.