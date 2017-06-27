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Житель Гродно изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в подвале

28.06.2017 17:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно местного жителя, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили Sputnik в среду в Департаменте охраны Министерства внутренних дел Беларуси.

Житель Гродно изнасиловал несовершеннолетнюю девочку в подвале
© Фото: unsplash.com
Бобруйчанин подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери

Инцидент в областном центре произошел 26 июня в подвале одного из жилых домов.

"Группой задержания Ленинского отдела охраны задержан мужчина, который в подвале дома и по месту своего жительства изнасиловал несовершеннолетнюю 2002 года рождения", – сказали в департаменте.

По информации милиции, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. 

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Беларуси (изнасилование) – санкция статьи предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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За совершенное преступление ранее судимому жителю областного центра грозит лишение свободы на срок от пяти до 13 лет.

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