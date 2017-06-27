На территории завода стройматериалов в Красносельске МАЗ повредил газопровод и три авто

Днем 28 июня волковысским спасателям поступил звонок о порыве газопровода на предприятии ОАО «Красносельскстройматериалы». Без газа временно остался расположенный рядом жилой сектор, а упавшие трубы повредили три припаркованных авто. Всему виной был грузовик, на котором не опустили кузов. Подробности сообщает Гродненское областное управление МЧС.





Была повреждена газовая труба диаметром около 20 см и две (неэксплуатируемые) трубы рядом. Их зацепил грузовик МАЗ под управлением 54-летнего водителя. Оказалось, он двигался через проходную с поднятым кузовом.





Из-под вентиля задвижки произошла утечка газа, специалисты перекрыли его подачу в трубопровод.

Из-за аварии без газоснабжения временно осталась мини-ТЭЦ, питающая горячей водой и электроснабжением один из восьми филиалов предприятия. Временно без подогрева воды остался и жилой сектор г. п. Красносельский, где проживает 6744 жителя.

Кроме того, трубами повреждены три частных легковых автомобиля на парковке за территорией завода.









На месте работает комиссия по ЧС из специалистов предприятия. Проводятся ремонтно-восстановительные работы. Работниками МЧС осуществляется дежурство по обеспечению пожарной безопасности.