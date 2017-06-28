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Молодой британец получил ожоги при растопке камина в Гродно
29.06.2017 08:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Гражданин Великобритании получил ожоги при розжиге камина в Гродно, сообщили Sputnik в четверг в Гродненском ОУМЧС.
Инцидент произошел накануне поздно вечером в одном из многоквартирных домов в областном центре. В МЧС поступило сообщение о несчастном случае с иностранцем 1992 года рождения.
По информации спасателей, молодой человек был госпитализирован с ожогами 1-2 степени (3% тела).
По версии МЧС, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с огнем при растопке биокамина с легковоспламеняющимися жидкостями.
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Парень получил ожоги 3% тела и был помещен в больницу, по информации спасателей он пострадал при неосторожном обращении с огнем.
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