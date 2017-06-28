Молодой британец получил ожоги при растопке камина в Гродно

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Гражданин Великобритании получил ожоги при розжиге камина в Гродно, сообщили Sputnik в четверг в Гродненском ОУМЧС.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в одном из многоквартирных домов в областном центре. В МЧС поступило сообщение о несчастном случае с иностранцем 1992 года рождения.

По информации спасателей, молодой человек был госпитализирован с ожогами 1-2 степени (3% тела).

По версии МЧС, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с огнем при растопке биокамина с легковоспламеняющимися жидкостями.