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Молодой британец получил ожоги при растопке камина в Гродно

29.06.2017 08:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Гражданин Великобритании получил ожоги при розжиге камина в Гродно, сообщили Sputnik в четверг в Гродненском ОУМЧС.

Молодой британец получил ожоги при растопке камина в Гродно
© Фото: УСК Беларуси по Витебской области
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Инцидент произошел накануне поздно вечером в одном из многоквартирных домов в областном центре. В МЧС поступило сообщение о несчастном случае с иностранцем 1992 года рождения.

По информации спасателей, молодой человек был госпитализирован с ожогами 1-2 степени (3% тела).

По версии МЧС, происшествие произошло в результате неосторожного обращения с огнем при растопке биокамина с легковоспламеняющимися жидкостями.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Парень получил ожоги 3% тела и был помещен в больницу, по информации спасателей он пострадал при неосторожном обращении с огнем.

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