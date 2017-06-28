ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ оставил без воды более шести тысяч человек в Волковысском районе

29.06.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Продолжаются работы по устранению повреждения труб газоснабжения, причиненного грузовиком ОАО "Красносельскстройматериалы", сообщили Sputnik в четверг в Гродненском ОУМЧС.

МАЗ оставил без воды более шести тысяч человек в Волковысском районе
© Фото: ГАИ Минского района
МАЗ с поднятым кузовом врезался в путепровод на М-1

Авария произошла накануне в первой половине дня — в МЧС поступило сообщение о повреждении газопровода самосвалом МАЗ, который ехал с поднятым кузовом возле проходной ОАО "Красносельскстройматериалы".

В результате повреждения без газоснабжения осталась мини-ТЭЦ, которая питала водой и электричеством филиал №2 предприятия, а также жилой сектор городского поселка Красносельский, в котором проживают 6744 человека.

Также упавшими элементами труб повреждены три автомобиля, стоявших на стоянке. Бригада "Волковыскгаза" продолжает устранять последствия аварии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повреждение газопровода привело к отключению ТЭЦ, которая подавала горячую воду и электричество в филиал завода стройматериалов, а также городской поселок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Молодой англичанин получил ожоги при растопке камина в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика