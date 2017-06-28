МАЗ оставил без воды более шести тысяч человек в Волковысском районе

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Продолжаются работы по устранению повреждения труб газоснабжения, причиненного грузовиком ОАО "Красносельскстройматериалы", сообщили Sputnik в четверг в Гродненском ОУМЧС.



© Фото: ГАИ Минского района МАЗ с поднятым кузовом врезался в путепровод на М-1

Авария произошла накануне в первой половине дня — в МЧС поступило сообщение о повреждении газопровода самосвалом МАЗ , который ехал с поднятым кузовом возле проходной ОАО "Красносельскстройматериалы".

В результате повреждения без газоснабжения осталась мини-ТЭЦ, которая питала водой и электричеством филиал №2 предприятия, а также жилой сектор городского поселка Красносельский, в котором проживают 6744 человека.

Также упавшими элементами труб повреждены три автомобиля, стоявших на стоянке. Бригада "Волковыскгаза" продолжает устранять последствия аварии.