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МАЗ оставил без воды более шести тысяч человек в Волковысском районе
29.06.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Продолжаются работы по устранению повреждения труб газоснабжения, причиненного грузовиком ОАО "Красносельскстройматериалы", сообщили Sputnik в четверг в Гродненском ОУМЧС.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла накануне в первой половине дня — в МЧС поступило сообщение о
В результате повреждения без газоснабжения осталась мини-ТЭЦ, которая питала водой и электричеством филиал №2 предприятия, а также жилой сектор городского поселка Красносельский, в котором проживают 6744 человека.
Также упавшими элементами труб повреждены три автомобиля, стоявших на стоянке. Бригада "Волковыскгаза" продолжает устранять последствия аварии.
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Повреждение газопровода привело к отключению ТЭЦ, которая подавала горячую воду и электричество в филиал завода стройматериалов, а также городской поселок.
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