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Молодой англичанин получил ожоги при растопке камина в Гродно

29.06.2017 08:59 — ЧП | Tut.by  
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В Гродно молодой анличанин получил ожоги при растопке камина. Он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Несчастный случай произошел вечером 28 июня.

25-летний гражданин Великобритании получил ожоги 1−2 степени (3% тела) при растопке биокамина — молодой человек использовал при розжиге легковоспламеняющуюся жидкость.

Он госпитализирован.

 
Теги: Гродно
 
 
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