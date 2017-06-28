Молодой англичанин получил ожоги при растопке камина в Гродно

В Гродно молодой анличанин получил ожоги при растопке камина. Он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Несчастный случай произошел вечером 28 июня.

25-летний гражданин Великобритании получил ожоги 1−2 степени (3% тела) при растопке биокамина — молодой человек использовал при розжиге легковоспламеняющуюся жидкость.

Он госпитализирован.