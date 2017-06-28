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Молодой англичанин получил ожоги при растопке камина в Гродно
В Гродно молодой анличанин получил ожоги при растопке камина. Он госпитализирован. Об этом
Несчастный случай произошел вечером 28 июня.
25-летний гражданин Великобритании получил ожоги 1−2 степени (3% тела) при растопке биокамина — молодой человек использовал при розжиге легковоспламеняющуюся жидкость.
Он госпитализирован.
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молодой человек использовал при розжиге легковоспламеняющуюся жидкость.
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Архив (ЧП)
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