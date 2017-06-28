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Пенсионерка погибла под колесами фуры в Молодечненском районе

29.06.2017 10:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту гибели пожилой женщины под колесами грузовика в Молодечненском районе, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

Инцидент произошел вечером в минувшую среду в деревне Красовщина — водитель фуры Volvo, следовавшей по автодороге Минск — Молодечно — Нарочь, сбил женщину 1944 года рождения.

В результате ДТП пенсионерка погибла на месте происшествия от полученных травм.

В УГАИ отметили, что в момент аварии женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту гибели пожилой женщины под колесами грузовика в Молодечненском районе, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси....

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