Пенсионерка погибла под колесами фуры в Молодечненском районе

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту гибели пожилой женщины под колесами грузовика в Молодечненском районе, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

Инцидент произошел вечером в минувшую среду в деревне Красовщина — водитель фуры Volvo, следовавшей по автодороге Минск — Молодечно — Нарочь, сбил женщину 1944 года рождения.

В результате ДТП пенсионерка погибла на месте происшествия от полученных травм.

В УГАИ отметили, что в момент аварии женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.