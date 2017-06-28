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Осужденный совершил побег из "химии" в Гродненском районе

29.06.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают сбежавшего из исправительного учреждения открытого типа мужчину, сообщила в четверг пресс-служба ГУВД Гродненского облисполкома.

Побег был совершен из ИУОТ 26 в гродненском районе. По информации ГУВД, бежавший — Шимановский Юрий Викторович 1988 года рождения.

Особые приметы осужденного — на вид 25-30 лет, рост 175-178 сантиметров. Был одет в коричневую кожаную куртку, черную майку, бежевые джинсы и матерчатые полукеды.

Милиция просит граждан, которые что-либо могут рассказать о месте нахождения сбежавшего, сообщить по телефонам в Гродно: 91-02-39, 79 —73-96 или 102.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают сбежавшего из исправительного учреждения открытого типа мужчину, сообщила в четверг пресс-служба ГУВД...

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