МИНСК, 29 июн — Sputnik. Правоохранительные органы разыскивают сбежавшего из исправительного учреждения открытого типа мужчину, сообщила в четверг пресс-служба ГУВД Гродненского облисполкома.

Побег был совершен из ИУОТ 26 в гродненском районе. По информации ГУВД, бежавший — Шимановский Юрий Викторович 1988 года рождения.

Особые приметы осужденного — на вид 25-30 лет, рост 175-178 сантиметров. Был одет в коричневую кожаную куртку, черную майку, бежевые джинсы и матерчатые полукеды.

Милиция просит граждан, которые что-либо могут рассказать о месте нахождения сбежавшего, сообщить по телефонам в Гродно: 91-02-39, 79 —73-96 или 102.