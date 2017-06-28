МИНСК, 29 июн — Sputnik. Обвиняемый по второй и третьей частям статьи 295 Уголовного кодекса Беларуси экс-священник Константин Бурыкин признал свою вину по предъявленным ему обвинениям, передает корреспондент Sputnik из зала суда Заводского района Минска.

Бурыкин был задержан за незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов в ноябре прошлого года. После опубликования фотографий самого Бурыкина и его дома он стал известен в СМИ как "батюшка со свастикой".

Суд над бывшим священником начался в Минске 29 июня в Заводском районе столицы. Судьей по делу выступает Олег Коляда.

Как заявил сам Бурыкин в ходе допроса, свою вину он признает, однако он также пояснил обстоятельства, при которых у него оказались два пистолета. Бурыкин отметил, что в начале нулевых он был священником и для членов "Русского национального единства" — организации, запрещенной сегодня как в Беларуси, так и в России. "Встречались, проводили духовные беседы, православные обряды", — отметил он.

"На одной из встреч мне были вручены в подарок пистолеты, которые у меня и были обнаружены при обыске. Я спросил, не являются ли они боевыми, мне сказали, что нет, поэтому проблем с законом не будет. Я с благодарностью принял в дар, и они хранились у меня дома как добрая память. Злого умысла у меня никогда не было их использовать", — рассказал Бурыкин.

По словам священнослужителя, патроны он не приобретал — их нашел на стройке его младший сын и принес домой, а он их положил на хранение в сейф, чтобы "позже разобраться".

"Если бы я знал, что у хранения этих подарков могут быть такие последствия — никогда бы не хотел подставить себя, свою жену, четверых детей", — заверил обвиняемый.

По версии обвинения, найденные у Бурыкина пистолеты действительно находятся в непригодном виде, однако их можно восстановить.



© Sputnik / Виктор Толочко Обвиняемый по второй и третьей частям статьи 295 Уголовного кодекса Беларуси экс-священник Константин Бурыкин

В ходе судебного заседания Бурыкин ведет себя спокойно: он уважительно разговаривает с участниками процесса, отвечает на все вопросы. От фотографов до начала слушаний Бурыкин скрывал свое лицо за распечатанной фотографией семьи.