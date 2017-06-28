В Минске несостоявшийся грабитель грозился покончить жизнь самоубийством

Столичные милиционеры практически час уговаривали вооруженного грабителя открыть дверь квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Вечером 27 июня на улице Восточной к милицейскому наряду обратился 47-летний минчанин, сообщивший о нападении на него неизвестного. Мужчина рассказал, что он остановился на улице Каховской, чтобы подвезти голосовавшего прохожего. Пассажир попросил довезти его до одного из домов по улице Восточной.

«Приехав по указанному адресу, пассажир достал из кармана предмет, внешне похожий на пистолет, и потребовал у водителя деньги. Хозяин машины не растерялся, выбежал из машины и начал убегать от преследовавшего его злоумышленника. К счастью, на пути водителя оказался наряд охраны. Увидев милиционеров, преследователь вбежал в один из подъездов жилого дома на Восточной», — рассказали в милиции.

Милиционеры быстро выяснили, что мужчина скрылся в квартире своей матери. Подозреваемым оказался 49-летний неработающий, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений экономической направленности, а также за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения житель Минского района. Соседи рассказали, что он злоупотребляет спиртными напитками и не раз нарушал общественный порядок.

Мужчина заперся в квартире и отказывался открывать дверь милиционерам, затем потребовал привезти к нему знакомую по имени Юлия. В случае штурма он грозился покончить жизнь самоубийством при помощи пистолета.

«На месте уже находились бойцы ОМОН и следственно-оперативная группа, была составлена схема квартиры, проработана и обеспечена безопасность жильцов, — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Николай Шибалко. — Первоначально я попытался связаться с мужчиной по телефону, однако он трубку не поднимал. Через некоторое время удалось по телефону связаться с хозяйкой квартиры — матерью злоумышленника. Женщина сообщила, что ее жизни ничего не угрожает, а также рассказала, что ее сын болезненно переживает разрыв отношений со своей девушкой Юлией. Конечно же, в первую очередь мы учитывали, что в квартире находится пожилая женщина. Необходимо было действовать очень аккуратно, чтобы успокоить мужчину и дать ему понять, что не стоит усугублять ситуацию. Он утверждал, что причинит вред только себе, а мать трогать не будет. Я сразу же ему сказал, что мы осознаем это и захват заложника никто инкриминировать ему не будет».

Переговоры длились 55 минут. Постепенно накал начал спадать, мужчина признал свою вину в нападении на водителя и открыл дверь. К счастью, никто не пострадал — бойцы ОМОНа задержали подозреваемого.

При осмотре квартиры был обнаружен и изъят пистолет марки Beretta калибра 7,65 мм с одним патроном в магазине. Сейчас по данному факту проводится проверка, после чего материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.