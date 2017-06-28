ДТП с байкером в Гомеле: мотоциклист и 16-летняя девушка в реанимации

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Байкер и его 16-летняя пассажирка были доставлены в реанимационного отделение больницы в Гомеле после столкновения с автомобилем такси, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионерка погибла под колесами фуры в Молодечненском районе

Авария произошла накануне около 20:25 на пересечении улиц Мазурова и Головацкого областного центра.

"Водитель автомобиля такси Volkswagen при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki", – сказали в ГАИ.

В ДТП ранения получили 20-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка – оба пострадавших были доставлены в реанимацию Гомельской областной клинической больницы.

По предварительной информации и байкер, и такси двигались на разрешающий сигнал светофора.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку.