ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Свидетельница по делу Бурыкина: "Страшно"

29.06.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Заседание суда по делу так называемого "батюшки со свастикой" продолжается допросом свидетелей — понятых при обыске на квартире у Бурыкина, передает корреспондент Sputnik из зала суда Заводского района.

Бывшего священника Константина Бурыкина начали судить в четверг в Минске по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Сам Бурыкин свою вину признал, однако заверил, что злого умысла у него не было, а оружие давно подарили члены "Русского национального единства".

Свидетельница по делу Бурыкина: "Страшно"
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемый экс-священник Константин Бурыкин

Заседание по делу о Бурыкине продолжилось допросом свидетелей. Первой свидетельницей стала Екатерина Рафальская, 19-летняя студентка юридического колледжа.

"Нас в колледже пригласили стать понятыми при обыске", — так пояснила девушка обстоятельства того, что она присутствовала у Бурыкина при обыске в квартире.

"Нашли книги и диски с материалами фашистской направленности. Также при осмотре железной банки был найден пистолет, а также патроны. Затем осматривали спальню, и в сейфе нашли револьвер, ружье в чехле, а также пистолет и еще один пистолет. На ружье и пистолет, если я не ошибаюсь, было разрешение. Нашли также пули в сейфе и нож", — рассказала свидетель.

В ходе дачи показаний свидетеля выяснился ряд противоречий между тем, что она говорила при допросах и в зале суда. Защита ходатайствовала о сверке материалов дела и слов понятой, сама же девушка сильно нервничала.

"Чего вы так трясетесь?" — обратился к девушке судья.

"Страшно", — призналась она.

Позже в ходе заседания были зачитаны выдержки из материалов дела. Сам обвиняемый Бурыкин свидетельнице вопросов не задавал.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка стала понятой при обыске квартиры бывшего настоятеля храма в Гатово благодаря месту учебы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП с байкером в Гомеле: мотоциклист и 16-летняя девушка в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика