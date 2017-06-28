МИНСК, 29 июн — Sputnik. Заседание суда по делу так называемого "батюшки со свастикой" продолжается допросом свидетелей — понятых при обыске на квартире у Бурыкина, передает корреспондент Sputnik из зала суда Заводского района.

Бывшего священника Константина Бурыкина начали судить в четверг в Минске по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Сам Бурыкин свою вину признал, однако заверил, что злого умысла у него не было, а оружие давно подарили члены "Русского национального единства".



© Sputnik / Виктор Толочко Обвиняемый экс-священник Константин Бурыкин

Заседание по делу о Бурыкине продолжилось допросом свидетелей. Первой свидетельницей стала Екатерина Рафальская, 19-летняя студентка юридического колледжа.

"Нас в колледже пригласили стать понятыми при обыске", — так пояснила девушка обстоятельства того, что она присутствовала у Бурыкина при обыске в квартире.

"Нашли книги и диски с материалами фашистской направленности. Также при осмотре железной банки был найден пистолет, а также патроны. Затем осматривали спальню, и в сейфе нашли револьвер, ружье в чехле, а также пистолет и еще один пистолет. На ружье и пистолет, если я не ошибаюсь, было разрешение. Нашли также пули в сейфе и нож", — рассказала свидетель.

В ходе дачи показаний свидетеля выяснился ряд противоречий между тем, что она говорила при допросах и в зале суда. Защита ходатайствовала о сверке материалов дела и слов понятой, сама же девушка сильно нервничала.

"Чего вы так трясетесь?" — обратился к девушке судья.

"Страшно", — призналась она.

Позже в ходе заседания были зачитаны выдержки из материалов дела. Сам обвиняемый Бурыкин свидетельнице вопросов не задавал.