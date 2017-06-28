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Свидетельница по делу Бурыкина: "Страшно"
29.06.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн — Sputnik. Заседание суда по делу так называемого "батюшки со свастикой" продолжается допросом свидетелей — понятых при обыске на квартире у Бурыкина, передает корреспондент Sputnik из зала суда Заводского района.
Бывшего священника Константина Бурыкина начали судить
© Sputnik / Виктор Толочко
Обвиняемый экс-священник Константин Бурыкин
Заседание по делу о Бурыкине продолжилось допросом свидетелей. Первой свидетельницей стала Екатерина Рафальская, 19-летняя студентка юридического колледжа.
"Нас в колледже пригласили стать понятыми при обыске", — так пояснила девушка обстоятельства того, что она присутствовала у Бурыкина при обыске в квартире.
"Нашли книги и диски с материалами фашистской направленности. Также при осмотре железной банки был найден пистолет, а также патроны. Затем осматривали спальню, и в сейфе нашли револьвер, ружье в чехле, а также пистолет и еще один пистолет. На ружье и пистолет, если я не ошибаюсь, было разрешение. Нашли также пули в сейфе и нож", — рассказала свидетель.
В ходе дачи показаний свидетеля выяснился ряд противоречий между тем, что она говорила при допросах и в зале суда. Защита ходатайствовала о сверке материалов дела и слов понятой, сама же девушка сильно нервничала.
"Чего вы так трясетесь?" — обратился к девушке судья.
"Страшно", — призналась она.
Позже в ходе заседания были зачитаны выдержки из материалов дела. Сам обвиняемый Бурыкин свидетельнице вопросов не задавал.
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