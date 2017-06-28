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Фура протаранила машину милиции в Пинске

29.06.2017 15:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Грузовой автомобиль столкнулся со служебным автомобилем милиции в Пинске, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Брестского облисполкома.

Фура протаранила машину милиции в Пинске
© Фото: ГАИ Гомеля
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Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 29 июня на перекрестке улиц Белова и Завальной. Грузовик Mercedes-Benz врезался в ВАЗ-21310 ("Нива"). 45-летний водитель фуры не пострадал. Помощь медиков понадобилась 22-летнему милиционеру, управлявшему служебным авто.

По факту ДТП проводится проверка.

Вместе с тем, очевидцы аварии сообщают, что "Нива", двигавшаяся по второстепенной дороге, не пропустила грузовик на перекрестке. Фура протаранила милицейскую машину, которую в результате столкновения отнесло на несколько метров. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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