Фура протаранила машину милиции в Пинске

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Грузовой автомобиль столкнулся со служебным автомобилем милиции в Пинске, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось рано утром 29 июня на перекрестке улиц Белова и Завальной. Грузовик Mercedes-Benz врезался в ВАЗ-21310 ("Нива"). 45-летний водитель фуры не пострадал. Помощь медиков понадобилась 22-летнему милиционеру, управлявшему служебным авто.

По факту ДТП проводится проверка.

Вместе с тем, очевидцы аварии сообщают, что "Нива", двигавшаяся по второстепенной дороге, не пропустила грузовик на перекрестке. Фура протаранила милицейскую машину, которую в результате столкновения отнесло на несколько метров.