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Убийство Немцова: киллер Дадаев признан виновным

29.06.2017 16:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Заур Дадаев и другие фигуранты уголовного дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова признаны виновными, сообщают РИА Новости.

В четверг в Московском окружном суде продолжилось слушание дела о резонансном убийстве в центре российской столицы в феврале 2015 года. На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

После трех дней обсуждений присяжные вышли из совещательной комнаты с заполненным вердиктом, объявив, что он готов. Согласно решению присяжных Дадаев и другие фигуранты дела признаны виновными в совершении преступления. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Заур Дадаев и другие фигуранты уголовного дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова признаны виновными, сообщают РИА Новости. В...

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