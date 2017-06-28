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Груша раздора: пьяный минчанин в ответ на замечание ударил женщину

29.06.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн — Sputnik. Уголовное дело по ч.2 ст.339 ("Хулиганство") УК Беларуси возбуждено в отношении 33-летнего мужчины за совершение хулиганских действий, сообщили в четверг в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась женщина, продавец торговой палатки с фруктами, и рассказала, что ее ударил неизвестный мужчина. Выяснилось, что он проходил мимо вместе со своим приятелем. В какой-то момент они взяли грушу с прилавка и начали ею перебрасываться.

Женщина потребовала прекратить хулиганские действия и вернуть товар. Однако в ответ на замечание один из мужчин разозлился, бросил грушу в ее сторону, после чего приблизился и ударил женщину ногой в область левого бедра. Затем приятели ушли.

Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого минчанина. Ранее он уже совершал хулиганские действия в Первомайском районе столицы.

"Свое поведение мужчина объяснил большим количеством употребленного спиртного", — отметили в ГУВД.

Санкция указанной части статьи, по которой в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Санкция части статьи, по которой в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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