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Ромео с "береттой": милиционеры час уговаривали минчанина сдаться

29.06.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который подозревается в вооруженном нападении на автомобилиста: до этого он забаррикадировался в квартире матери, и с ним пришлось вести переговоры о сдаче, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Ромео с "береттой": милиционеры час уговаривали минчанина сдаться
© Pixabay
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Инцидент произошел 27 июня на улице Восточной: к милиционерам обратился минчанин-автомобилист, который рассказал, что на него напал неизвестный с пистолетом. Нападавшего заметил наряд охраны – мужчина при преследовании забежал в один из подъездов дома, где, как впоследствии выяснилось, живет его престарелая мать.

"Запершийся в квартире злоумышленник отказывался открывать и потребовал привезти к нему знакомую по имени Юлия, а в случае штурма грозил покончить жизнь при помощи пистолета", – сказали в ГУВД.

Прибывшие на место происшествия правоохранители сумели связаться с пенсионеркой по телефону, она рассказала, что ее жизни угрозы нет, а сын переживает из-за разрыва с девушкой. 

"Переговоры длились 55 минут. Постепенно накал начал спадать, мужчина признал свою вину в нападении на водителя и открыл дверь", – сообщили в управлении. 

Бойцы ОМОН задержали минчанина, а в квартире нашли пистолет Beretta с одним патроном. Сейчас по факту проводится проверка, решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет.

Известно, что нападавшим является 49-летний неработающий минчанин, который ранее был неоднократно судим и злоупотребляет спиртным. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вооруженный пистолетом с одном патроном мужчина закрылся в квартире своей матери и угрожал совершить самоубийство.

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