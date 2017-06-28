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Суд продолжит рассматривать дело Бурыкина 5 июля

29.06.2017 17:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Минск, 29 июн — Sputnik. Суд Заводского района столицы продолжит рассматривать дело "батюшки со свастикой" Константина Бурыкина 5 июля, передает корреспондент Sputnik.

Суд продолжит рассматривать дело Бурыкина 5 июля
© Sputnik / Виктор Толочко
Свидетель: к Бурыкину пришли по анонимному письму

В четверг в Минске начался суд по обвинению бывшего священника из поселка Гатово в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В рамках первого дня суда показания дали сам Бурыкин, а также понятые при осмотре его квартиры.

Суд решил продолжить рассматривать дело 5 июля. Сторона защиты выступила за то, чтобы допросить сотрудников МВД, присутствовавших при осмотре квартиры Бурыкина.

Священник свою вину признал, однако заявил, что не знал о пяти из найденных у него дома патронов.

В ходе слушания Бурыкин вел себя спокойно, однако прятал лицо от фотографов. Поддержать его пришли несколько знакомых, в том числе два священника.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде необходимо допросить сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в осмотре квартиры священника.

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