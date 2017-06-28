Суд продолжит рассматривать дело Бурыкина 5 июля

Минск, 29 июн — Sputnik. Суд Заводского района столицы продолжит рассматривать дело "батюшки со свастикой" Константина Бурыкина 5 июля, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Свидетель: к Бурыкину пришли по анонимному письму

В четверг в Минске начался суд по обвинению бывшего священника из поселка Гатово в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В рамках первого дня суда показания дали сам Бурыкин, а также понятые при осмотре его квартиры.

Суд решил продолжить рассматривать дело 5 июля. Сторона защиты выступила за то, чтобы допросить сотрудников МВД, присутствовавших при осмотре квартиры Бурыкина.

Священник свою вину признал, однако заявил, что не знал о пяти из найденных у него дома патронов.

В ходе слушания Бурыкин вел себя спокойно, однако прятал лицо от фотографов. Поддержать его пришли несколько знакомых, в том числе два священника.