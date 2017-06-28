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Жительница Лиды несколько месяцев снимала порчу с ИП за золото

29.06.2017 17:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лиде местную жительницу, которая под видом снятия порчи с женщины завладела тысячей рублей и золотыми украшениями, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Лиды несколько месяцев снимала порчу с ИП за золото
© Sputnik Александр Кряжев
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По информации правоохранителей, подозреваемая в мошенничестве находилась в декретном отпуске и решила заработать дополнительные средства как экстрасенс.

"Состряпав легенду о том, что на знакомой предпринимательнице наложена порча, она пообещала снять этот недуг, но не бесплатно", – сказали в УВД.

По словам собеседников Sputnik, в качестве вознаграждения женщина за несколько месяцев отдала "целительнице" золотые изделия и тысячу рублей. Поскольку результата от "снятия" порчи не было, предпринимательница обратилась в милицию.

В отношении 28-летней лидчанки было возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество). 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Поскольку результата от "снятия" порчи не было, предпринимательница обратилась в правоохранительные органы.

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