|
Жительница Лиды несколько месяцев снимала порчу с ИП за золото
29.06.2017 17:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лиде местную жительницу, которая под видом снятия порчи с женщины завладела тысячей рублей и золотыми украшениями, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik Александр Кряжев
За 8 лет "отжали" 25 квартир: в Могилеве задержали "черных риелторов"
По информации правоохранителей, подозреваемая в мошенничестве находилась в декретном отпуске и решила заработать дополнительные средства как экстрасенс.
"Состряпав легенду о том, что на знакомой предпринимательнице наложена порча, она пообещала снять этот недуг, но не бесплатно", – сказали в УВД.
По словам собеседников Sputnik, в качестве вознаграждения женщина за несколько месяцев отдала "целительнице" золотые изделия и тысячу рублей. Поскольку результата от "снятия" порчи не было, предпринимательница обратилась в милицию.
В отношении 28-летней лидчанки было возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поскольку результата от "снятия" порчи не было, предпринимательница обратилась в правоохранительные органы.
|
Архив (ЧП)
Комментарии