Жительница Лиды несколько месяцев снимала порчу с ИП за золото

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лиде местную жительницу, которая под видом снятия порчи с женщины завладела тысячей рублей и золотыми украшениями, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

По информации правоохранителей, подозреваемая в мошенничестве находилась в декретном отпуске и решила заработать дополнительные средства как экстрасенс.

"Состряпав легенду о том, что на знакомой предпринимательнице наложена порча, она пообещала снять этот недуг, но не бесплатно", – сказали в УВД.

По словам собеседников Sputnik, в качестве вознаграждения женщина за несколько месяцев отдала "целительнице" золотые изделия и тысячу рублей. Поскольку результата от "снятия" порчи не было, предпринимательница обратилась в милицию.

В отношении 28-летней лидчанки было возбуждено уголовное дело по ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество).