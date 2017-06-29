Ребенок погиб в ДТП в Полоцком районе, еще двоих доставили в больницу

МИНСК, 29 июн – Sputnik. Четырнадцатилетний ребенок погиб в результате ДТП в Полоцком районе, сообщил Sputnik начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.



© Sputnik / Виктор Толочко Peugeot сбил разговаривавшую по мобильнику девочку в Глубокском районе

Авария произошла вечером в четверг на 28-м километре автодороги Р45 Полоцк – Глубокое.

"Женщина-водитель при завершении маневра обгона зацепила своей машиной тягач", – сказал Казючиц.

Он также уточнил, что после этого автомобиль Geely вылетел в кювет, где перевернулся. В аварии смертельные травмы получил 14-летний пассажир автомобиля, мальчик, житель Полоцка, скончался на месте ДТП.

По словам собеседника Sputnik, в машине ехали еще двое детей – 15-летняя дочь водителя и 14-летний ее знакомый, оба жители деревни Фариново. Они для обследования были доставлены в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, в ГАИ просят очевидцев аварии обратиться в правоохранительные органы.