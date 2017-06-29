В чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины вспыхнул пожар

В Чернобыльской зоне отселения на территории Лубянского лесничества в Украине вспыхнул пожар. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайнм ситуациям Украины.

Как говорится в сообщении, «предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га».

Для проведения воздушной разведки и тушения пожара привлечен вертолет МИ-8 и 2 самолета АН-32П. Всего к тушению пожара привлечены 102 человека личного состава и 22 единицы техники.

Дополнительно в готовность приведены 50 спасателей и 10 единиц техники.

Как сообщает ictv.ua , радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации — раз в 2 минуты.

Как отметили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, на прилегающих территориях ухудшения радиационного состояния нет. Впрочем по состоянию на 19 часов в воздухе в районе пожара уровень радиоактивного загрязнения был в 2,5 раза выше обычного, передает 24tv.ua .

По состоянию на 20.00 29 июня площадь пожара составляла около 25 га. Тушение пожара продолжалось.

В середине июня, напомним, в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС произошло задымление , которое было оперативно ликвидировано. По данным Гидромета, произошедшее не повлияло на радиационную обстановку в Беларуси.