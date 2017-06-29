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Грозовой фронт в Беларуси: упавшие деревья и отключение электричества

30.06.2017 08:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Грозовой фронт с порывами ветра до 22 метров в секунду прошел по Беларуси и оставил многочисленные повреждения, сообщили в пятницу в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В результате непогоды повреждены кровли 56 жилых домов, двух объектов соцкультбыта и четырех сельскохозяйственных зданий. Были зафиксированы 58 случаев падения деревьев в Брестской (33 случая), Гродненской (15), Минской (9) областях. Упало дерево и в Минске. Три легковых автомобиля оказались повреждены.

В Кобринском и Березовском районах Брестской области деревья упали прямо на железнодорожные пути и воздушные линии электропередачи, которые предназначены для питания станционных и перегонных устройств автоматики.

Семь пассажирских поездов были задержаны — опоздания зафиксированы от 29 минут до 1 часа 53 минут.

С вечера четверга без электроснабжения оставались Слоним и Дятлово (Гродненская область). Ночью в пятницу оно было восстановлено.

"Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев", — отметили в ведомстве.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Согласно информации ГПО "Белэнерго" в течение суток в республике периодически нарушалось электроснабжение 814 населенных пунктов (из них 449 — в Гродненской области). По состоянию на 06:00 30 июня остаются без электроснабжения 95 населенных пунктов.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за непогоды в республике пострадали 11 населенных пунктов в четырех районах Гродненской области и в двух районах Минской области.

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