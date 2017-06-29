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Заброшенный жилой дом горел в Минске

30.06.2017 08:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн — Sputnik. Днем в четверг в Минске загорелось заброшенное здание, когда спасатели прибыли к месту вызова, из окон второго этажа дома наблюдалось открытое горение, сообщили Sputnik в Минском городском управлении МЧС.

Выяснилось, что произошло загорание деревянных элементов на первом и втором этажах постройки. Также огнем были охвачены перекрытия чердака и кровли на площади 70 квадратных метров. Общая площадь загорания составила 160 квадратных метров.

Заброшенный жилой дом горел в Минске
© Фото: Минское городское УМЧС
Спасатели ликвидируют пожар в заброшенном доме в Минске

Причину возгорания устанавливают специалисты. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом, отметили в МЧС.

В этот же день поздно вечером не заброшенный жилой дом горел в деревне Талька Пуховичского района (Минская область). В результате пожара погиб хозяин постройки. Причина пожара выясняется.

 
Теги: Минск
 
 
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О пожаре в неэксплуатируемой жилой двухэтажной постройке сообщили спасателям прохожие.

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