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Житель Смолевичского района сбежал во время следственного эксперимента
30.06.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Молодой житель Смолевичского района сбежал от правоохранителей во время проведения следственного эксперимента, сообщила газета
© Sputnik Виталий Белоусов
Инцидент произошел накануне около 16:00 в Смолевичском районе на автотрассе Р53 "Минск – Борисов".
Сообщается, что беглецу 18 лет, у него короткая стрижка, был одет в коричневые брюки, куртку черного цвета и черные кроссовки.
По сведениям издания, в Смолевичском районе милиция начала розыск жодинца, были опрошены жители близлежащих деревень.
По информации пользователей социальных сетей, у сбежавшего молодого человека на одной руке были застегнуты наручники.
Как сообщили в УВД Миноблисполкома, за значимую информацию, которую предоставят граждане о беглеце, будет выплачено существенное вознаграждение.
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По информации пользователей социальных сетей, у сбежавшего молодого человека на одной руке были застегнуты наручники.
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