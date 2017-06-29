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Житель Смолевичского района сбежал во время следственного эксперимента

30.06.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн – Sputnik. Молодой житель Смолевичского района сбежал от правоохранителей во время проведения следственного эксперимента, сообщила газета ex-Press.

Житель Смолевичского района сбежал во время следственного эксперимента
© Sputnik Виталий Белоусов
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Инцидент произошел накануне около 16:00 в Смолевичском районе на автотрассе Р53 "Минск – Борисов".

Сообщается, что беглецу 18 лет, у него короткая стрижка, был одет в коричневые брюки, куртку черного цвета и черные кроссовки.

По сведениям издания, в Смолевичском районе милиция начала розыск жодинца, были опрошены жители близлежащих деревень.

По информации пользователей социальных сетей, у сбежавшего молодого человека на одной руке были застегнуты наручники.

Как сообщили в УВД Миноблисполкома, за значимую информацию, которую предоставят граждане о беглеце, будет выплачено существенное вознаграждение.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации пользователей социальных сетей, у сбежавшего молодого человека на одной руке были застегнуты наручники.

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