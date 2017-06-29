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Фигуранты по делу "Белого легиона" будут отпущены до конца дня
30.06.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн — Spuntik. задержанные по делу "Белого легиона" выйдут из-под стражи до конца дня, заявил в пятницу, отвечая на вопрос Sputnik, председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
(последует)
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Задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков в Минске на День воли партиями по два-три человека отпускали из СИЗО в течение текущей недели.
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