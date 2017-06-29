Односельчане Домрачевой спасли двух рыбаков на Минском море

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Работники ОСВОД спасли на Заславском водохранилище двух рыболовов, которые перевернулись на моторной лодке во время рыбалки, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Инцидент на водохранилище произошел накануне вечером: спасатели получили информацию о тонущих мужчинах в 21:33.

"Поступило сообщение об опрокидывании моторной лодки с людьми на Заславском водохранилище возле деревни Лапоровичи", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчин спасли прибывшие на место работники ОСВОД и местные жители.

По информации МЧС, в результате происшествия рыболовы не пострадали.

В деревне Лапоровичи, находящейся на берегу Минского моря, строит загородный дом прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Планируется, что она со своим мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом и дочерью Ксенией переедет в деревню уже в текущем году.