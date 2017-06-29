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Односельчане Домрачевой спасли двух рыбаков на Минском море
30.06.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Работники ОСВОД спасли на Заславском водохранилище двух рыболовов, которые перевернулись на моторной лодке во время рыбалки, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.
Инцидент на водохранилище произошел накануне вечером: спасатели получили информацию о тонущих мужчинах в 21:33.
"Поступило сообщение об опрокидывании моторной лодки с людьми на Заславском водохранилище возле деревни Лапоровичи", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что мужчин спасли прибывшие на место работники ОСВОД и местные жители.
По информации МЧС, в результате происшествия рыболовы не пострадали.
В деревне Лапоровичи, находящейся на берегу Минского моря,
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Сотрудникам ОСВОД помогали спасать рыбаков жители деревни Лапоровичи.
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