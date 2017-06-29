ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Односельчане Домрачевой спасли двух рыбаков на Минском море

30.06.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Работники ОСВОД спасли на Заславском водохранилище двух рыболовов, которые перевернулись на моторной лодке во время рыбалки, сообщили Sputnik в Минском областном УМЧС.

Односельчане Домрачевой спасли двух рыбаков на Минском море
© Фото: МЧС Беларуси
Трое рыбаков перевернулись на лодке на Вилейском водохранилище

Инцидент на водохранилище произошел накануне вечером: спасатели получили информацию о тонущих мужчинах в 21:33.

"Поступило сообщение об опрокидывании моторной лодки с людьми на Заславском водохранилище возле деревни Лапоровичи", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчин спасли прибывшие на место работники ОСВОД и местные жители.

По информации МЧС, в результате происшествия рыболовы не пострадали.

В деревне Лапоровичи, находящейся на берегу Минского моря, строит загородный дом прославленная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева. Планируется, что она со своим мужем Уле Эйнаром Бьорндаленом и дочерью Ксенией переедет в деревню уже в текущем году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудникам ОСВОД помогали спасать рыбаков жители деревни Лапоровичи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Житель Смолевичского района сбежал во время следственного эксперимента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика