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Корова провалилась в 4-метровую яму в Могилевском районе
30.06.2017 10:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС помогли жительнице одной из деревень Могилевского района достать из 4-метровой ямы корову, сообщили Sputnik в пятницу в Могилевском областном УМЧС.
© Sputnik Алексей Мальгавко
Инцидент произошел накануне днем в деревне Брыли, о произошедшем спасателям сообщила хозяйка животного.
"По прибытии к месту вызова было установлено, что в яму глубиной 4 метра возле не эксплуатируемой водонапорной башни провалилась корова и самостоятельно выбраться не может", – сказали в управлении.
По информации МЧС, спасатели с помощью пожарных рукавов и трактор-стогоукладчика, принадлежащего местному СПК, извлекли животное из ямы.
Сообщается, что корова не пострадали и помощь ветеринара ей не понадобилась.
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Животное из плена вызволяли с помощью пожарных рукавов и трактора-стогоукладчика.
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