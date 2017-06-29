Корова провалилась в 4-метровую яму в Могилевском районе

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС помогли жительнице одной из деревень Могилевского района достать из 4-метровой ямы корову, сообщили Sputnik в пятницу в Могилевском областном УМЧС.



© Sputnik Алексей Мальгавко Телега упала в яму в Толочинском районе, погибли пастух и соцработник

Инцидент произошел накануне днем в деревне Брыли, о произошедшем спасателям сообщила хозяйка животного.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что в яму глубиной 4 метра возле не эксплуатируемой водонапорной башни провалилась корова и самостоятельно выбраться не может", – сказали в управлении.

По информации МЧС, спасатели с помощью пожарных рукавов и трактор-стогоукладчика, принадлежащего местному СПК, извлекли животное из ямы.

Сообщается, что корова не пострадали и помощь ветеринара ей не понадобилась.