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Корова провалилась в 4-метровую яму в Могилевском районе

30.06.2017 10:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС помогли жительнице одной из деревень Могилевского района достать из 4-метровой ямы корову, сообщили Sputnik в пятницу в Могилевском областном УМЧС.

Корова провалилась в 4-метровую яму в Могилевском районе
© Sputnik Алексей Мальгавко
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Инцидент произошел накануне днем в деревне Брыли, о произошедшем спасателям сообщила хозяйка животного.

"По прибытии к месту вызова было установлено, что в яму глубиной 4 метра возле не эксплуатируемой водонапорной башни провалилась корова и самостоятельно выбраться не может", – сказали в управлении.

По информации МЧС, спасатели с помощью пожарных рукавов и трактор-стогоукладчика, принадлежащего местному СПК, извлекли животное из ямы.

Сообщается, что корова не пострадали и помощь ветеринара ей не понадобилась.

 
Теги: Минск
 
 
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Животное из плена вызволяли с помощью пожарных рукавов и трактора-стогоукладчика.

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