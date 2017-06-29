СК начал проверку по факту травмирования электромонтера под Лунинцом

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Лунинецкий райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования электромонтера на железной дороге при демонтаже линий электропередачи, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Мужчину ударило током утром 28 июня: он разрезал провода при работе на линии возле станции Лахва и коснулся линии руками без перчаток. Электромонтер был доставлен скорой в больницу.

"Перед случившимся с ним был проведен инструктаж по охране труда и плану на производство данных работ, которые ему были поручены в соответствии с нарядом-допуском", – сказала Дранькова.

Она также уточнила, что с опоры 26-летнего мужчину сняли его коллеги.

По словам собеседницы Sputnik, в настоящее время по факту проводится проверка, следователи опрашивают сотрудников Барановичского отделения белорусской железной дороги, изучают служебную документацию, была назначена судмедэкспертиза.