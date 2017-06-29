ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК начал проверку по факту травмирования электромонтера под Лунинцом

30.06.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Лунинецкий райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования электромонтера на железной дороге при демонтаже линий электропередачи, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

СК начал проверку по факту травмирования электромонтера под Лунинцом
CC BY 2.0 / Les Chatfield / Clamped!
Рабочий упал вместе со строительными лесами в Борисове

Мужчину ударило током утром 28 июня: он разрезал провода при работе на линии возле станции Лахва и коснулся линии руками без перчаток. Электромонтер был доставлен скорой в больницу.

"Перед случившимся с ним был проведен инструктаж по охране труда и плану на производство данных работ, которые ему были поручены в соответствии с нарядом-допуском", – сказала Дранькова.

Она также уточнила, что с опоры 26-летнего мужчину сняли его коллеги.

По словам собеседницы Sputnik, в настоящее время по факту проводится проверка, следователи опрашивают сотрудников Барановичского отделения белорусской железной дороги, изучают служебную документацию, была назначена судмедэкспертиза.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С опоры 26-летнего пострадавшего мужчину сняли коллеги, они и передали его вызванной на место происшествия бригаде скорой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Глава СК Беларуси опроверг слухи об освобождении Арбузова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика