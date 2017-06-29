Глава СК Беларуси опроверг слухи об освобождении Арбузова

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Бизнесмен Виталий Арбузов по-прежнему находится под стражей, заявил в пятницу председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, комментируя появившуюся информацию о выходе бизнесмена на волю.

Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов был задержан 12 апреля по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконном получении из бюджета НДС. По его делу также проходят и были задержаны еще 11 человек.

"В настоящий момент Виталий Арбузов находится под стражей. Для того, чтобы каким-то образом принять решение об изменении ему меры пресечения, в первую очередь, необходимо разобраться с размером причиненного его действиями и действиями его компании ущерба. И, естественно, принять меры к его возмещению", — заявил Носкевич, отвечая на вопрос Sputnik.

По его словам, пока окончательной определенности относительно размера этого ущерба нет.

"Поэтому вы сами понимаете, что принять решение об изменении меры пресечения пока не получится", — сказал глав СК.

При этом он подчеркнул, что не исключает такой возможности. По его словам, Следственный комитет благоразумно относится к таким ситуациям.

"Если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей, поверьте, это не самоцель Следственного комитета", — констатировал Носкевич.