СК: в деле убийства бизнесмена под Березино пока нечем похвастаться

МИНСК, 30июн — Sputnik. Существенных подвижек в расследовании убийства известного бизнесмена Сергея Метельского в Березино пока нет, заявил в пятницу журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

"К сожалению, информации нет. Есть ситуации, когда мне нечем похвастаться. И я со всей искренностью говорю: пока мы не продвинулись по этому делу. Отрабатываются все возможные версии. Поверьте, что создана очень серьезная следственная группа. Дело находится в производстве центрального аппарата Следственного комитета, но пока нам не удалось", — заявил Носкевич.

Тело Метельского было обнаружено в горящем авто утром 26 сентября на окраине Березино (Минская область). Управление Следственного комитета по Минской области возбудило уголовное дело по ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство).

В январе президент Беларуси Александр Лукашенко указал Носкевичу на необходимость раскрыть резонансное преступление. Глава государства подчеркнул, что это вопрос чести.