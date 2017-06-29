Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС в Украине еще не потушен

МИНСК, 30 июн – Sputnik. Спасатели продолжают ликвидировать лесной пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Киевской области, сообщило в пятницу МЧС Украины.



© Sputnik Игорь Агеенко Лес горит в зоне отчуждения ЧАЭС в Украине

Возгорание остатков вырубленной древесины и лесной подстилки в Лубянском лесничестве произошло накануне днем: огонь распространился на площади 20 гектаров, к вечеру четверга горело уже 25 гектаров леса.

"По состоянию на 11:00 пятницы 30 июня тушение пожара продолжается. В течение ночи его площадь уменьшилась до 8 гектаров", – сообщили в МЧС.

Там также отметили, что привлечение наземных сил для ликвидации возгорания затруднено повышением радиационного фона в очаге.

В настоящее время на месте работают более 120 человек и 33 единицы техники, числе пожарные вертолет Ми-8 и два самолета Ан-32П.

В пятницу 30 июня группа радиометрии Гомельского областного гидромета была переведена на усиленный вариант работы. Сейчас повышения радиационного фона в Гомельской области в связи с пожаром вблизи ЧАЭС не зарегистрировано.